Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk, transferleri beğenmedi

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Galatasaray'da yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan iki genç oyuncu; El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu, bir türlü beklenen seviyeye gelemezken iki oyuncuya gösterilen sabır bitmek üzere...

Savunma oyuncusu Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkarken, 3-3 sona eren maçta hazır olmadığı, formsuz bir dönem geçiren Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif olmaktan uzak olduğu görüldü.

SATIN ALMA OPSiYONU VAR

Lesley Ugochukwu da idmanlarda bir türlü bekleneni veremezken Lemina’nın yokluğunda dahi fazla süre alamadı.

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Ugochukwu açısından kulüpteki geleceği adına bir detay da zorunlu satın alma maddesi.

Fransız oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartının oluşmaması için, futbolcunun daha fazla oynatılmaması bekleniyor.