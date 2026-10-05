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Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk, transferleri beğenmedi

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#Galatasaray#Bitshiabu#Lesley
Galatasarayda ayrılık Okan Buruk, transferleri beğenmedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:00

Galatasaray'da bekleneni veremeyen iki oyuncu ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Henüz hiçbir resmi maçta oynayamayan Bitshiabu, Pendik’le oynanan hazırlık karşılaşmasında beğenilmezken Lesley Ugochukwu da orta sahada yeterli görülmüyor.

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Galatasaray'da yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan iki genç oyuncu; El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu, bir türlü beklenen seviyeye gelemezken iki oyuncuya gösterilen sabır bitmek üzere...

Galatasarayda ayrılık Okan Buruk, transferleri beğenmedi

Savunma oyuncusu Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkarken, 3-3 sona eren maçta hazır olmadığı, formsuz bir dönem geçiren Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif olmaktan uzak olduğu görüldü.

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SATIN ALMA OPSiYONU VAR

Lesley Ugochukwu da idmanlarda bir türlü bekleneni veremezken Lemina’nın yokluğunda dahi fazla süre alamadı.

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Galatasarayda ayrılık Okan Buruk, transferleri beğenmedi

Ugochukwu açısından kulüpteki geleceği adına bir detay da zorunlu satın alma maddesi.

Fransız oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartının oluşmaması için, futbolcunun daha fazla oynatılmaması bekleniyor.

 

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#Galatasaray#Bitshiabu#Lesley

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