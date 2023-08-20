Galatasaray'da ayrılık! Morutan resmen Ankaragücü'nde

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Galatasaray'da 2021/22 sezonunun başında 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan, bonservisiyle Ankaragücü'^ne transfer oldu.

Ankaragücü, transferi açıkladı. Galatasaray'dan TFF'ye yapılan bildirimde Morutan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği görüldü.

Ertan Süzgün'ün haberinde Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı, Galatasaray'ın sonraki satıştan %20 pay alacağı ve sözleşmede belirli opsiyonlara bağlı olarak Rumen futbolcuyu geri alma maddesi bulunduğu ifade edildi.