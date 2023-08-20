×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da ayrılık! Morutan resmen Ankaragücü'nde

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Morutan#Galatasaray
Galatasarayda ayrılık Morutan resmen Ankaragücünde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 20:16

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da 2021/22 sezonunun başında 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan, bonservisiyle Ankaragücü'^ne transfer oldu.

Ankaragücü, transferi açıkladı. Galatasaray'dan TFF'ye yapılan bildirimde Morutan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği görüldü.

Ertan Süzgün'ün haberinde Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı, Galatasaray'ın sonraki satıştan %20 pay alacağı ve sözleşmede belirli opsiyonlara bağlı olarak Rumen futbolcuyu geri alma maddesi bulunduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Morutan#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!