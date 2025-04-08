Galatasaray’da ayrılık! Morata transferi için düğmeye bastılar

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Galatasaray, Ocak transfer sezonunda Osimhen’in yanına bir yardımcı forvet arayışında bulunmuş ve bu operasyon neticesinde Milan’da forma giyen yıldız golcü Alvaro Morata’yı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray kulübünden KAP’a yapılan açıklama şöyle olmuştu;

“Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

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Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca Kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





DİREKT KATKI VERDİ

Morata, Galatasaray’a transferinin ardından çıktığı maçlarda etkili bir performans gösterirken, çıktığı 8 maçta 3 gol 1 asist üretti.

İspanyol golcü bununla beraber bir dönem Galatasaray’da sakatlık da yaşadı.

LA LIGA’DAN TALİP VAR

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Öte yandan Galatasaraylı Morata’nın sarı kırmızılılardaki sözleşmesinin devam etmesine karşın, La Liga’dan talibinin çıktığı ifade edildi.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Morata ile, La Liga ekiplerinden Getafe’nin ilgilendiği kaydedildi.

YÖNETİM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Morata için Getafeli yetkililerin, Milan ve Galatasaray arasındaki anlaşmayı takip ettiği ve Morata’nın çevresi ile de transfer konusunda iletişim kurduğu aktarıldı.

İspanyol golcünün yakın çevresinin, Getafe fikrine sıcak baktığı ve oyuncunun ülkesine dönmekten memnuniyet duyacağı bilgisine yer verildi.