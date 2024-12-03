Galatasaray'da ayrılık kararı! Yıldız isim gitmeye sıcak bakıyor

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Galatasaray'ın 26 yaşındaki stoperi Victor Nelsson, bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Son iki şampiyonlukta önemli payı olan Danimarkalı futbolcu, bu sezon yedek kulübesinden çıkamadı.

Geçtiğimiz 3 sezonda 126 maçta görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 118'ine 11'de başlayarak istikrarıyla öne çıkmıştı.

Bu sezon eski formundan oldukça uzak kalan Nelsson, şu ana dek beklenen katkıyı veremedi. Tüm kulvarlarda 12 maçta süre alan Danimarkalı futbolcu, bu maçların 6'sında ilk tercih oldu.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Victor Nelsson'un performansını yetersiz gören yönetim, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Avrupa'dan bazı kulüplerin, Danimarkalı futbolcuya ilgisi olduğu öğrenildi. Nelsson'un da ayrılmaya sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

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6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Victor Nelsson'un 11'de oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Sarı kırmızılılar, 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi play off maçlarında ise Young Boys'a yenildi. Galatasaray; ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar ile berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, Nelsson'un 11'de başladığı maçlardaki tek galibiyetini ise Tümosan Konyaspor'a karşı 2-1'lik sonuçla aldı.