Galatasaray'da ayrılık kararı verildi! İşte yerine gelecek isim

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

GÜNAY İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Günay Güvenç’in takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.





GAZİANTEP İLE GÖRÜŞÜYOR

Tecrübeli file bekçisinin bir süredir eski kulübü Gaziantep FK ile görüşmeler yaptığı belirtildi. Tarafların anlaşma sağlaması halinde 34 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.

HEDEF GENÇ TAKVİYESİ

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Fernando Muslera sonrası oluşturulacak yeni yapılanmada ikinci kaleci pozisyonu için daha genç ve potansiyelli bir isme yönelmeyi planladığı aktarıldı.

GÖZLER JANKAT YILMAZ'DA

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemindeki adaylardan birinin ise sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Jankat Yılmaz olduğu ifade edildi. Teknik heyetin genç kalecinin gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda rotasyonda değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.