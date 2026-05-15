Galatasaray'da ayrılık kararı verildi! İşte yerine gelecek isim

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 08:19

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, tecrübeli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Yerine düşünülen isim de belli oldu.

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

GÜNAY İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Günay Güvenç’in takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP İLE GÖRÜŞÜYOR
Tecrübeli file bekçisinin bir süredir eski kulübü Gaziantep FK ile görüşmeler yaptığı belirtildi. Tarafların anlaşma sağlaması halinde 34 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.

HEDEF GENÇ TAKVİYESİ

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Fernando Muslera sonrası oluşturulacak yeni yapılanmada ikinci kaleci pozisyonu için daha genç ve potansiyelli bir isme yönelmeyi planladığı aktarıldı.

GÖZLER JANKAT YILMAZ'DA

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemindeki adaylardan birinin ise sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Jankat Yılmaz olduğu ifade edildi. Teknik heyetin genç kalecinin gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda rotasyonda değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

