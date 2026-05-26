Galatasaray'da ayrılık kapıda: Premier Lig ekibine 'evet' dedi!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezonun kadro planlamalarına erkenden başlayan Galatasaray çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

ASTON VILLA SARA'NIN PEŞİNDE

Uzun süredir Aston Villa tarafından takip edilen Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmemiş olsa bile, Premier Lig’e giderek yaklaşıyor.

"EVET" DEDİ!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’ya 'Evet' dedi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye koyuldu.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray bu transferden 35-40 milyon Euro bekliyor. Ancak İngiliz kulübünün henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.