×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Premier Lig ekibine 'evet' dedi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gabriel Sara
Galatasarayda ayrılık kapıda: Premier Lig ekibine evet dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 08:30

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İngiliz ekibi Aston Villa'yla anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezonun kadro planlamalarına erkenden başlayan Galatasaray çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Can Uzun operasyonu başladı Milli futbolcunun transferi için dev bütçe ayrıldıGalatasaray'da Can Uzun operasyonu başladı! Milli futbolcunun transferi için dev bütçe ayrıldıHaberi görüntüle

ASTON VILLA SARA'NIN PEŞİNDE

Uzun süredir Aston Villa tarafından takip edilen Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmemiş olsa bile, Premier Lig’e giderek yaklaşıyor.

"EVET" DEDİ!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’ya 'Evet' dedi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye koyuldu.

Galatasarayda ayrılık kapıda: Premier Lig ekibine evet dedi

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Haberin Devamı

Galatasaray bu transferden 35-40 milyon Euro bekliyor. Ancak İngiliz kulübünün henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı bildirildi.

Galatasarayda ayrılık kapıda: Premier Lig ekibine evet dedi

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gabriel Sara

BAKMADAN GEÇME!