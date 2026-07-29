Galatasaray'da ayrılık kapıda!

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Ligi (Championship) ekiplerinden Southampton'a kiraladığı Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, satın alma opsiyonu kullanılmadığı için sarı-kırmızılılara geri döndü.

Galatasaray, kadroda düşünmediği Jelert'le yollarını ayırmak isterken Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

KULÜPLER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, Elias Jelert'i kadrosuna katmak için birkaç gün önce Galatasaray'la görüşmelere başladı.

Üç sezondur bonservis harcaması yapmayan Le Havre'nin, uzun zamandır gündemde olduğu belirtilen Jelert'i kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtiliyor.

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3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Jelert'in Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 35 maça çıkıp 1 gol kaydeden Jelert, geçtiğimiz sezon kiralandığı Southampton'da 11 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti.