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Galatasaray'da ayrılık kapıda!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Elias Jelert
Galatasarayda ayrılık kapıda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 14:44

Fransız ekibi Le Havre ile Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Elias Jelert'in transferi için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Ligi (Championship) ekiplerinden Southampton'a kiraladığı Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, satın alma opsiyonu kullanılmadığı için sarı-kırmızılılara geri döndü.

Galatasaray, kadroda düşünmediği Jelert'le yollarını ayırmak isterken Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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KULÜPLER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, Elias Jelert'i kadrosuna katmak için birkaç gün önce Galatasaray'la görüşmelere başladı.

Üç sezondur bonservis harcaması yapmayan Le Havre'nin, uzun zamandır gündemde olduğu belirtilen Jelert'i kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtiliyor.

Galatasarayda ayrılık kapıda

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3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Jelert'in Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasarayda ayrılık kapıda

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 35 maça çıkıp 1 gol kaydeden Jelert, geçtiğimiz sezon kiralandığı Southampton'da 11 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti.

Galatasarayda ayrılık kapıda

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Elias Jelert

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