Galatasaray'da ayrÄ±lÄ±k! Ä°lk temas kuruldu

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SÃ¼per Lig'de sezona oldukÃ§a iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Galatasaray topladÄ±ÄŸÄ± 25 puan ile liderlik koltuÄŸunda yer aldÄ±.

Ã‡ALIÅžMALAR BAÅžLADI

Teknik direktÃ¶r Okan Buruk'un verdiÄŸi liste doÄŸrultusunda ara transfer dÃ¶neminin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar iÃ§in sÃ¼rpriz bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

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LEEDS SARA'NIN PEÅžÄ°NDE

TEAMtalk'ta yer alan habere gÃ¶re Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Gabriel Sara'yÄ± kadrosuna katmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

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Ä°LK TEMAS KURULDU

Haberin detaylarÄ±nda Ä°ngiliz ekibinin, 25 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± orta saha iÃ§in ilk temasÄ± kurduÄŸu belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasÄ±yla 14 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan Gabriel Sara bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkÄ±sÄ± saÄŸladÄ±.

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