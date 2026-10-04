Galatasaray'da ayrÄ±lÄ±k ihtimali! Topun aÄŸzÄ±na geldi

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Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana eski gÃ¼nlerinden oldukÃ§a uzak bir grafik Ã§izen Leroy Sane, Pendikspor mÃ¼cadelesinde sergilediÄŸi isteksiz oyunuyla eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ± oldu. BÃ¼yÃ¼k beklentilerle kadroya katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen saha iÃ§i katkÄ±sÄ±yla soru iÅŸaretleri yaratan Alman yÄ±ldÄ±zÄ±n bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, teknik heyette ciddi bir endiÅŸe yarattÄ±.

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PATLAMA YAPAMIYOR

TakÄ±mÄ±n en Ã§ok kazanan oyuncularÄ± arasÄ±nda yer almasÄ±na raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ beklenen patlamayÄ± yapamayan tecrÃ¼beli futbolcu, sergilediÄŸi formsuz grafikle eleÅŸtirilerin odak noktasÄ± haline geldi. Saha iÃ§indeki durgunluÄŸu ve mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, teknik ekibin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±.

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SANE GÃ–RÃœÅžME ODASINA!

YaÅŸanan bu olumsuz tablo Ã¼zerine harekete geÃ§en teknik heyet, radikal bir adÄ±m atma kararÄ± aldÄ±. Ã–nlerinde KasÄ±mpaÅŸa ve Åžampiyonlar Ligi'ndeki dev Barcelona karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± bulunan yÃ¶netim ve teknik kadro, zorlu viraj Ã¶ncesinde Alman yÄ±ldÄ±zla Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek. YapÄ±lacak bire bir zirvede oyuncunun performansÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n nedenleri sorgulanacak ve kendisinden toparlanmasÄ± istenecek.

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KADER MAÃ‡LARI!

KasÄ±mpaÅŸa ve Barcelona maÃ§larÄ±, 28 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu iÃ§in adeta kader randevusu niteliÄŸi taÅŸÄ±yacak.

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TOPUN AÄžZINA GELECEK

YapÄ±lacak uyarÄ±lara raÄŸmen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te beklenen reaksiyonu gÃ¶sterememesi ve performansÄ±nÄ± yukarÄ± Ã§ekememesi halinde Leroy Sane'nin topun aÄŸzÄ±na gelebileceÄŸi ve takÄ±mdaki geleceÄŸinin ciddi ÅŸekilde tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

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Ã–te yandan A Milli formayla kÃ¶tÃ¼ bir performans sergileyen BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmazâ€™Ä±n morali dibe vurmuÅŸ durumda. SarÄ± kart cezasÄ± nedeniyle Milli TakÄ±m kampÄ±ndan ayrÄ±lan genÃ§ futbolcunun kafasÄ±nÄ± toparlamasÄ± iÃ§in Okan Buruk kendisine Ã¶zel izin verdi. BarÄ±ÅŸ birkaÃ§ gÃ¼n dinlendikten sonra tekrar Kemerburgazâ€™Ä±n yolunu tutacak.

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