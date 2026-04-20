Galatasaray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 09:59

Galatasaray'ın gelecek planlamasına ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı. İtalyan basını, sarı kırmızılılardan ayrılacak ismi duyurdu.

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, diğer yandan da Türkiye Kupası için mücadelesini sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar son olarak Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılırken, diğer yandan yine Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı Türkiye Kupası maçına gözünü dikti.

Sarı kırmızılılar 2 kulvarda yoluna devam ederken, sezon sonunda ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.

İTALYANLAR DUYURDU

Galatasaray'dan ayrılacak ismi, İtalyan Corriere dello Sport duyurdu.

Çizme medyası, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık kadrosuna kattığı Noa Lang ile yola devam etmeyeceğini ifade etti.

Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Napoli'de gelecek planlaması üç temel noktaya bağlı olacak; Uyum, yatırım ve hedef. Kulübün maaş bütçesini gözden geçirmesi ve transfer piyasasında, son 2 dönem olduğu gibi cömert olmaması gerekiyor.

Galatasaray'a kiralanan ve satı alma opsiyonu olan Noa Lang, büyük olasılıkla geri dönecek.

Nottingham Forest'a kiralık gönderilen ve yine satın alma opsiyonu bulunan Lucca'nın da dönmesi bekleniyor.

Yüksek maaş alan Lukaku ve De Bruyne'de sorun var, çözülmesi gerekiyor. Mctominay'ın sözleşmesinin yenilenmesi gerekiyor. Anguissa ile görüşmeler askıya alındı. Juan Jesus'un sözleşmesi yenilenmeyecek ve Spinazzola ile görüşmeler sürüyor. Napoli'de bir döngü sona erdi. Kulüp artık, genç yeteneklere yönelecek."

 

 

