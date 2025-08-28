×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da ayrılık: Cuesta'nın yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Carlos Cuesta#Galatasaray
Galatasarayda ayrılık: Cuestanın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 15:45

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamak üzere.

Haberin Devamı

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kolombiyalı stoper satın alma opsiyonuyla birlikte bir buçuk yıllığına (Aralık 2026'ya dek) Brezilya ekibinin formasını giyecek.

Kulüpler arasında evrak gönderimlerinin tamamlandığı belirtilirken, Cuesta'nın kısa süre içinde Brezilya'ya giderek yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Singonun ardından Monacodan bir transfer daha yapıyorGalatasaray, Singo'nun ardından Monaco'dan bir transfer daha yapıyor!Haberi görüntüle

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı olan Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Genk'ten kadrosuna katmıştı.

SADECE 9 MAÇA ÇIKTI

Forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla tepki toplayan ve düzenli forma şansı bulamayan Cuesta, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği süre zarfında yalnızca 9 maçta oynadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Carlos Cuesta#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!