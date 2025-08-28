Galatasaray'da ayrılık: Cuesta'nın yeni takımı belli oldu!

Haberin Devamı

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kolombiyalı stoper satın alma opsiyonuyla birlikte bir buçuk yıllığına (Aralık 2026'ya dek) Brezilya ekibinin formasını giyecek.

Kulüpler arasında evrak gönderimlerinin tamamlandığı belirtilirken, Cuesta'nın kısa süre içinde Brezilya'ya giderek yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ



Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı olan Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Genk'ten kadrosuna katmıştı.

SADECE 9 MAÇA ÇIKTI

Forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla tepki toplayan ve düzenli forma şansı bulamayan Cuesta, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği süre zarfında yalnızca 9 maçta oynadı.

Haberin Devamı