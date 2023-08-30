Galatasaray'da ayrılık! Berkan Kutlu, İtalya yolcusu! Donny van de Beek iddiası...

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği yeniden başladı.

BERKAN KUTLU GİDİYOR

Daha önce de takımdan ayrılmak istediği ancak Okan Buruk'un izin vermediği Berkan Kutlu, İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Genoa mali şartlarda anlaşma sağladı.

BERKAN KUTLU, menajeriyle birlikte yarın sabah sağlık kontrolleri için İtalya'ya gidecek.

İNGİLİZ BASININDAN VAN DE BEEK İDDİASI

Orta sahaya transfer yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı. The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor.

2020 yazında 39 milyon euro bonservis karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan van de Beek, Kırmızı Şeytanlar'da beklenen katkıyı veremedi. 2021/22 sezonunun ikinci yarısını Everton'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Manchester United formasıyla çıktığı 60 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Van de Beek geçen sezon yalnızca 10 maçta süre bulabildi.