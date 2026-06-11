Galatasaray'da ayrılık! Barış Alper yerine dünya yıldızı

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Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, bir kez daha Rafael Leão için harekete geçti. AC Milan forması giyen 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, kulüpte yaşadığı sorunlar ve bu yaz ayrılığa artık daha sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendirdi. Son dönemde Portekiz Milli Takımı’nda yaşadığı disiplin kriziyle de gündeme gelen Leão’nun, rakip oyuncuya yumruk atıp kırmızı kart görmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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Bu olay sonrası “problemli oyuncu” tartışmalarının artması, piyasa değerinde de düşüş beklentisini beraberinde getirdi. Galatasaray cephesi ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

Sarı-Kırmızılıların, Leão’yu 30-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği, hatta kiralama formülünü de masada tuttuğu ifade ediliyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Transfer sürecinde önemli bir iddia ise Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba tarafından ortaya atıldı. Laba, Galatasaray’ın Leão’ya ciddi ilgisi olduğunu ve teknik direktör Okan Buruk’un oyuncunun çok yönlülüğünü özellikle beğendiğini aktardı. Leão’nun hem kanatta hem de forvette oynayabilmesi, Galatasaray’ın planlamasında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

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BARIŞ ALPER YILMAZ KAYNAK OLACAK

Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi, kadro içinde de önemli bir dengeyi etkileyebilir. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa’dan, özellikle Arsenal cephesinden ciddi ilgi olduğu biliniyor. İngiliz ekibinin 50 milyon euro üzeri bir teklif sunması durumunda, Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’ı satarak Leão transferine kaynak yaratabileceği konuşuluyor. Galatasaray yönetiminin, hem hücum hattını güçlendirmek hem de Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda daha “elit seviye” bir kadro kurmak için transfer döneminin sonuna kadar fırsat kollayacağı belirtiliyor.