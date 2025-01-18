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Galatasaray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor

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#Transfer#Galatasaray#Futbol
Galatasarayda ayrılık Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 18:40

Sezonun ilk devresini Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kiralık olarak geçiren Wilfried Zaha, yeni takımı Charlotte FC ile imza aşamasına geldi.

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MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı 1.5 yıllık kadrosuna katıyor.

TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı takımla 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Fildişili yıldız, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından Galatasaray ile anlaşmasının da sonuna gelecek.

Habere göre; Charlotte FC, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul etti.

FRANSA'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fransız ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve 7 maçta süre alan Zaha, 1 asistlik katkı yaptı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yılında kadar sözleşmesi buluyor.

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#Transfer#Galatasaray#Futbol

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