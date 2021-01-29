Galatasaray'da ayrılık! Ali Yavuz Kol, Denizlispor'a kiralandı

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar Denizlispor'a kiraladığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

“Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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