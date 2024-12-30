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Galatasaray'da ayrılık açıklandı

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#Galatasaray#Voleybol#Guillermo Naranjo Hernández
Galatasarayda ayrılık açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 20:59

Galatasaray Daikin, Başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Galatasaray Daikin, Başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernández ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.

Guillermo Naranjo Hernández, kulüp tarafından belirlenen tüm sezon ortası hedeflerine ulaşırken; takımı yerel ve uluslararası şampiyonluklar elde etmek için en uygun duruma getirmiştir ve bu da kulübün 2024/25 sezonu ile gelecek sezonlar için sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacaktır.

Guillermo Naranjo Hernández’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. 

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#Galatasaray#Voleybol#Guillermo Naranjo Hernández

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