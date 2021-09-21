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Galatasaray'da Assuncao görücüye çıkıyor!

#Galatasaray#Gustavo Assuncao#Futbol
Galatasarayda Assuncao görücüye çıkıyor

Galatasaray'ın kulübün büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak kas sakatlığı sebebiyle henüz yararlanamadığı Gustavo Assuncao, Kayseri deplasmanıyla birlikte formasına kavuşacak. Genç oyuncunun, Taylan'ın yerinde oynaması bekleniyor

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Performansı merakla beklenen Gustavo Assuncao, Kayserispor maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ikinci yarısında da olsa, Brezilyalı oyuncuya süre vermeyi planlıyor. Assuncao'nun, Kayseri karşılaşmasında Taylan'ın yerinde oynaması bekleniyor.

Portekiz Ligi'nden büyük umutlarla transfer edilen ve sezon sonunda bonservisinin alınması planlanan 21 yaşındaki oyuncu, kas sakatlığı sebebiyle şu ana kadar forma şansı bulamadı. Takımla çalışmalara devam eden Assuncao'ya verilecek sürenin kademeli olarak artırılması düşünülüyor.

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#Galatasaray#Gustavo Assuncao#Futbol