Galatasaray'da Asprilla'nın yerine 19'luk genç yetenek!

Devre arası transfer döneminde Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla'nın sözleşmesinde bulunan 20 milyon euronun üzerindeki satın alma opsiyonu maddesi kullanmayı düşünmeyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Aricafoot'un haberine göre; Galatasaray, Almanya 2. Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Karlsruher'de forma giyen Tunuslu forvet Louey Ben Farhat'la ilgileniyor.

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini üzerinde toplayan Ben Farhat; teknik kapasitesi, çevikliği ve hızıyla ön plana çıkıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen 2. ligde kalmayı düşünmeyen Ben Farhat, daha göz önündeki bir lig ve takımda forma giymek istiyor.

20 yaşındaki genç yeteneğin 2026 Dünya Kupası'nda Tunus Milli Takımı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor ve bu durumun transfer sürecini hızlandıracağı belirtiliyor.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Alman medyasında Karlsruher'nin Ben Farhat için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği, genç oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, RB Salzburg ve OGC Nice gibi kulüplerin yer aldığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga 2'de 17 maça çıkan Ben Farhat, 6 gol atıp 2 de asist üretti.