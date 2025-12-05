×
Futbol Haberleri

Galatasaray'da Arda Ünyay'a önce ıslık, sonra destek!

Güncelleme Tarihi:

Galatasarayda Arda Ünyaya önce ıslık, sonra destek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 23:56

Galatasaray’da Samsunspor maçının ardından genç futbolcu Arda Ünyay, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor’u son dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, genç futbolcu Arda Ünyay’dan üçlü çektirmesini isterken, genç futbolcu da kale arkası tribününe giderek üçlü çektirdi.

Müsabakaya yedek başlayan 18 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında Mario Lemina’nın çıkmasının ardından oyuna dahil olurken, son dakikalarda da yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Oyundan çıkarken ıslılklanan Arda Ünyay'ı takım arkadaşları teselli etti.

