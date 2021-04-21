Galatasaray'da Arda Turan'dan Trabzonspor şampiyonluk yorumu! 'Düşmek yok'

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'DAHA İYİ OYNAMALIYIZ'

Son bölümde attıkları golün önemine vurgu yapan Arda Turan, "Açıkçası daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu bir şekilde oynamalıyız. İnsanları daha mutlu etmeliyiz. Muslera'ya katılıyorum, bugün 1 puan kazandık. Belki son dakikada attığımız gol de bizim için çok değerli olacak. Biz düşersek herkes düşer. O yüzden sonuna kadar devam" dedi.

'ÜZGÜNÜZ AMA DÜŞMEK YOK'

Arda Turan sözlerini, "Biz de daha iyi oynamak istiyoruz, umarım daha iyi olur bizim için. Ne anlatacağım bilmiyorum, bizim için de zor. Üzgünüz ama düşmek yok, Galatasaray'a yakışan şekilde oynamak istiyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

'TANIDIĞIM EN ÇALIŞKAN İNSAN'

Fatih Terim'in üzgün olduğunu da dile getiren tecrübeli oyuncu, "Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda tanıdığım en çalışkan insan olabilir. Tabii çok üzülüyor. Maçtan önce analizini en iyi şekilde yapıyor. Maalesef biz futbolcular bunu sahaya yansıtamıyoruz bazen. Çok iyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde puan kaybı yaşayınca üzülüyor " şeklinde konuştu.