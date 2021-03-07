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GeriFutbol Galatasaray'da Arda Turan'dan Sivasspor maçı sonrası paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 22:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Arda Turan'dan Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

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Galatasaray'da Arda Turan'dan Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Sivasspor beraberliği sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Arda Turan, maç sonunda paylaşım yaptı.

Takımın kaptanlarından Arda, mutlu sona ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

Arda Turan'ın paylaşımında "Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı, üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zamanı" ifadeleri yer aldı.

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