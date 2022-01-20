Galatasaray'da Arda Turan'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler: 'Utanıyorum'

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Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kaptanlardan Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

İşimiz çok zor, zor durumdayız. Ligi şampiyonluğu kaybettik. Utanmalıyız, futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum.

UTANMALIYIZ, UTANIYORUM

Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum. Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız

TELEFONLARINI AÇAMIYORUM

Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum