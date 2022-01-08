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Galatasaray'da Arda Turan'dan Juventus örneği

#Galatasaray#Arda Turan#Giresunspor
Galatasarayda Arda Turandan Juventus örneği

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasında uzak kalan Arda Turan, Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Zorlu bir sakatlık süreci geçirdiğini ve Terim'in kararıyla takımdaki yerini aldığını belirten Arda,  "Sakatlığım sert bir sakatlıktı. Ameliyat olsam mı, ameliyatsız mı geçirsem diye sağlık ekibimizle böyle bir istişare yaptık. Ameliyat olsam 8-10 ayda geçecekti. Ağrılarım var ama ağrıları tolere edebilecek düzeydeyim. Hocam müsaade etti, takım arkadaşlarımın yanındayım. Zor bir süreçti. Yaşım ilerliyor. Fatih Hocamın okulunda daha fazla süre geçirdim. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır." diye konuştu.

Kulüplerde değişimlerin zorlu olduğunu kaydeden Arda Turan, "Ligin ikinci yarısında takıma katkı vermeye çalışacağım tecrübelerimle. Fark ettiğiniz üzere başka bir seviyeye geliyoruz. Yapılması çok zor, yapılması sabır gerektiren bir iş yapıyoruz. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ın kurtuluşu buradan geçiyor. Futbolda değişim kolay değildir. Juventus da bu süreçten geçiyor. Kendi kariyerlerini riske ederek hem başkan hem hoca bu değişime karar verdiler. Sonuna kadar devam ediyoruz. Bu bütçeleri devam ettirmek kolay değil. Oyuncu maaşlarını dengelemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

 

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#Galatasaray#Arda Turan#Giresunspor

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