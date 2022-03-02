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Galatasaray'da Arda Turan'dan ilginç gönderme! 'Jübile yaparken onu da götüreceğim'

#Galatasaray#Arda Turan#Burak Elmas
Galatasarayda Arda Turandan ilginç gönderme Jübile yaparken onu da götüreceğim

Galatasaray'da bugün yapılan sabah antrenmanı basına açık gerçekleştirildi. Son dönemde gündemi meşgul eden Arda Turan ile muhabirler arasındaki diyalog dikkat çekti.

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Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına açık yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından 'Yanlış bir fotoğraf verdi' şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, Fanatik'in haberine göre muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı.

Arda "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.

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