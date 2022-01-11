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Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda

#Fatih Terim#Arda Turan#Galatasaray
Galatasarayda Arda Turandan Fatih Terime duygusal veda

Galatasaray Kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktör Fatih Terim'e veda etti.

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Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'le yollarını ayırırken sarı kırmızılı futbolcular sosyal medya hesaplarından deneyimli hocaya veda etti.

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımlayan Arda Turan ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur.

Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.

"Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz."

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Arda Turan: "Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…"

Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…"

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#Fatih Terim#Arda Turan#Galatasaray

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