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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek! Adalet terazisi paylaştı...

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Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek! Adalet terazisi paylaştı...

Galatasaray'da Arda Turan, PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 2 maç men cezasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı protesto etmek için kişisel sosyal medya hesabından 'adalet terazisi' paylaştı.

Arda Turan'dan önce Fatih Terim, dün akşam saatlerinde kararın resmen açıklanmasından birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabının profil resmini 'adalet terazisi' ile değiştirmiş ve bu hareket kısa sürede sosyal medyada akıma dönüşmüştü. Binlerce Galatasaraylı taraftar, profil resimlerini 'adalet terazisi' ile değiştirmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda oynayacak Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımının başında olamayacak.

İŞTE ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMI

Galatasarayda Arda Turandan Fatih Terime destek Adalet terazisi paylaştı...

 

Galatasarayda Arda Turandan Fatih Terime destek Adalet terazisi paylaştı...

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