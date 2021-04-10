Galatasaray'da Arda Turan'dan DeAndre Yedlin isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le oynadığı mücadelenin 20. dakikasında DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in müdahalesiyle yerde kalmış ve hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirmişti.

Pozisyon sonrası büyük acı çeken ve kendisini zorlamasına karşın oyuna devam edemeyen Amerikalı futbolcu, yerini Şener Özbayraklı'ya bırakmıştı.

"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ"

Sarı-kırmızılı teknik ekip ve yedek futbolcular, Lens'in müdahalesinin ardından itirazlarda bulundukları dördüncü hakemden, Ali Palabıyık'ın ve VAR ekibinin pozisyonu yer çekimi nedeniyle bu şekilde değerlendirdikleri yanıtını aldı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Yedlin'in pozisyonunda oyunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

Arda yaptığı paylaşımda, 27 yaşındaki Amerikalı oyuncunun stadı koltuk değnekleriyle terk ettiği bir fotoğrafını kullandı ve "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş" mesajını yazdı. Arda Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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