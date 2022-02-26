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Galatasaray'da Arda Turan, Morutan ve Halil kadroya alınmadı!

#Galatasaray#Arda Turan#Morutan
Galatasarayda Arda Turan, Morutan ve Halil kadroya alınmadı

Galatasaray'da Olimpiu Morutan, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fernando Muslera, Olimpiu Morutan, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu, kadroda yer almayan isimler oldu.

İşte Galatasaray'ın kadrosu;

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

BU KEZ HALİL DERVİŞOĞLU DE KESİK YEDİ

Geçen hafta oynanan Göztepe maçı için Morutan ve Arda Turan, İzmir'e götürülmezken kesik yiyenler arasına Halil Dervişoğlu da dahil oldu.

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#Galatasaray#Arda Turan#Morutan

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