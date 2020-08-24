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Futbol
Ali Naci Küçük
Haber Giriş: 24.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Arda Turan fırtınası!

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Galatasaray'da Arda Turan fırtınası!
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Dokuz yıl aradan sonra Galatasaray’a geri dönen Arda Turan, antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başardı.

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Sarı kırmızılı takıma fit bir şekilde; 2011’de Atletico Madrid’e giderken olduğu gibi 75 kilo ile dönen tecrübeli futbolcu, İstanbul’da devam eden sezon hazırlıklarında en çok parlayan isim oldu. Antrenmanlardaki fiziksel performans testlerini başarıyla geçen Arda, taktik çalışmalarındaki performansıyla da Terim’in yüzünü güldürdü.

iLK ETAPTA SOL KANATTA

Tecrübeli oyuncudan son derece memnun olan Fatih Terim, kendisini şimdiden yeni sezondaki ideal 11’e yazdı. Terim, bununla da kalmayıp, Arda’ya kaptanlık pazubendini verecek. Arda’yı ilk etapta sol kanatta kullanacak olan Terim, daha sonra gerekli duyduğu maçlarda forvet arkası olarak görev verecek.

Galatasarayda Arda Turan fırtınası

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