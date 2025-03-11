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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı!

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig
Galatasarayda Antalyaspor mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 20:43

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig

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