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Galatasaray'da Antalyaspor maçı mesaisi

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#GALATASARAY#ANTALYASPOR#Süper Lig
Galatasarayda Antalyaspor maçı mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 15:11

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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#GALATASARAY#ANTALYASPOR#Süper Lig

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