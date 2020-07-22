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GeriFutbol Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları sonrası taktik idman yapıldı. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenman sona erdi.



Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılılar yarın özel uçakla Antalya'ya gidecek ve son antrenmanını Belek'te yaptıktan sonra kampa girecek.

Galatasarayda Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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