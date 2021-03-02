MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok
GeriFutbol Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

Ankaragücünde Galatasaray maçı öncesi 2 eksik
Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi 2 eksik

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

- Takımda 2 eksik

Galatasaray'da tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta forma giymesi beklenmiyor.

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili aldığı 3 maçlık cezası biten Oğulcan Çağlayan ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

- Üç oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasarayda Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

- Ligde son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

- Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Galatasarayda Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok

Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

- Mustafa Muhammed 5 maçta 5 gol attı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda dahil ettiği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık ücretini bir ayda çıkardı
Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık ücretini bir ayda çıkardı

Golcü futbolcu, ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da 2 kez ağları havalandırdı.

Mustafa Muhammed, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları müsabakada gol atamadı.

- Muslera ile puan kaybı yok

Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi.

Galatasaray’ın yıkılmaz kalesi
Galatasaray’ın yıkılmaz kalesi

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü.

Etkili performansıyla takımının son dönemdeki galibiyetlerinde önemli rol oynayan Muslera, görev aldığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

 

Galatasarayda Ankaragücü maçı öncesi Emre Taşdemir ve Saracchi dışında eksik yok

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi