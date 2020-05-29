Galatasaray'da Andone'nin yerine Terem Moffi önerildi (Terem Moffi kimdir?)

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan Fatih Terim, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'ye planlarında yer vermemişti.

Rumen golcünün ayrılığı İtalyan basınında ise şu şekilde duyurulmuştu:

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor. Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

Falcao kalsa da gitse de Fatih Terim, Brighton'a dönecek olan Florin Andone'nin yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor. Corona virüsü salgını sonrası yaşanan maddi kriz nedeniyle scout ekibi özellikle ucuz ve gelecek vaat eden bir isim üzerinde duruyor.

"HAALAND'IN GÖLGESİNDE KALAN İSİM TEREM MOFFI"

Emre Utkucan ve ekibi "Haaland'ın gölgesine kaldı" diyerek Terim'in önüne Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. 1.88 boyundaki 20 yaşındaki oyuncuyu Kotrijk'in 'Ocak döneminde Litvanya'dan getirdiği' notu düşüldü. Litvanya'da 5 maçta 6 gol atan Moffi'nin, Belçika'da ise 7 maçta 407 dakikada 4 gol attığı belirtildi. Sol ayaklı 1.88 boyundaki Moffi'nin Belçika Ligi'nde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

TEREM MOFFI KİMDİR?

Tam adı Teremas Igoboras Moffi olan yıldız adayı, 25 Mayıs 1999 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. 2017 yılında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımına transfer olan Moffi, 2019'da Riteriai'nın yolunu tuttu. Burada 29 maça çıkan ve rakip filelere 20 gol bırakan 20 yaşındaki futbolcu, Belçika ekiplerinden KV Kortrijk'den dikkatini çekti. Devre arası transfer döneminde 150 bin Euro karşılığında Kortrijk'in yolunu tutan Moffi, takımıyla çıktığı 11 maçta 4 gol atmayı başardı. (Fotomaç)

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