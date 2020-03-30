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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 08:35,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Andone dönemi bitiyor! Corona virüsü...

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Galatasaray'da Andone dönemi bitiyor! Corona virüsü...
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Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi. Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı. Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek.

Brighton'dan sezon başında Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray kararını verdi.

Sezonun ilk bölümünde ağır bir sakatlık yaşayan Rumen golcü, kalan bölümde form tutarak takıma katkı sağlama peşindeydi. Fakat liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği vurgulandı.

Diagne'ye geri dönüş yolu

Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı. Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek.

Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

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