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Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe derbisinde yok

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Çaykur Rizespor
Galatasarayda Alvaro Morata şoku Yıldız golcü Fenerbahçe derbisinde yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 10:17

Galatsaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

GALATASARAY'DAN MORATA AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

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Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRACAK

İspanyol golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Alvaro Morata, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Çaykur Rizespor

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