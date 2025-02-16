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Galatasaray'da Alvaro Morata 3-4 hafta yok!

Güncelleme Tarihi:

#Morata#Galatasaray#AZ Alkmaar
Galatasarayda Alvaro Morata 3-4 hafta yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

AZ Alkmaar maçında sakatlanan İspanyol futbolcunun durumu netleşti.

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Sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol futbolcu, ligdeki Rize, F.Bahçe, Kasımpaşa, Avrupa Ligi’ndeki AZ ve kupadaki Konya maçlarında oynamayacak.

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Galatasaray Kulübü, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İspanyol futbolcu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Morata, Süper Lig’deki Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar ve Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.

Öte yandan Galatasaray’ın ara transferde Trabzonspor’dan aldığı Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına dün çıktı.

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#Morata#Galatasaray#AZ Alkmaar

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