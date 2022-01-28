Galatasaray'da Alplaslan Öztürk, sezonu sakat omuzla tamamlayacak

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Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alpaslan Öztürk, Galatasaray’ın kritik durumu nedeniyle ameliyatını haziran ayına erteledi.

Sarı kırmızılı takımın 3-1 kaybettiği Kasımpaşa karşılaşmasında çıkık omuz ile uzun süre forma giyen Alpaslan Öztürk’ün ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Operasyon geçirirse en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun maç kaçırmamak için doktorlar ile görüşerek ameliyatını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

Yoğun tedavi ile sezon sonuna kadar forma giymeyi kabul eden Alpaslan, Torrent’in Alanyaspor maçı ve sonrasında görev vermesi durumunda önemli bir fedakârlığa imza atarak sahada olacak.