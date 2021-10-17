Galatasaray'da Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim'e teşekkür!

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Süper Lig'e Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜK TAKIMLAR BÖYLE KAZANMAYI BİLMELİ'

Maçı değerlendiren Alpaslan, "Bizim yaklaşık 10-11 tane milli takıma giden oyuncumuz var. Bunların içinde kalecimiz dünyanın diğer ucuna gidiyor, sağ bekimiz diğer ucuna gidiyor. Farklı farklı ülkelere giden arkadaşlarımız var. Büyük takımlar böyle takımları da kazanmasını bilmeli." dedi.

'HOCAMA SÖZ VERMİŞTİM'

Alpaslan Öztürk sözlerini, "Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Fatih hocama teşekkür ediyorum, son maçı kötü oynamama rağmen bana güvendiğini söyledi. Ben de yüzünü kara çıkarmayacağımın sözünü verdim, umarım sözümü tutmuşumdur. Onun güveni bize ekstra güç veriyor" ifadeleriyle tamamladı.