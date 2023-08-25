Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı! Spor Arena'ya verdiği röportajda serzenişte bulunmuştu...

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Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı. 2021 yazında bedelsiz olarak transfer edilen 30 yaşındaki stoper için yapılan veda açıklamasında; "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Alpaslan, Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 1 gol attı.

"GALATASARAY BİR TEK BENİ ÇAĞIRMADI, GARİP GELDİ"

Tecrübeli stoper, 11 Temmuz'da Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan özel röportajında Galatasaray'daki durumu ve geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

Yaklaşık 15 gün önce beni aradılar. 27 Haziran'da toplanacağımızı söylediler. Birkaç gün sonra tekrar arandım. Hocanın planlarında olmadığım ve kendime kulüp bulmam gerektiği söylendi. Dolayısıyla ben de farklı kulüplerle görüşüyorum. Aynı zamanda bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum. Sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir açıklama da olmadı. Sadece hocanın planlarında olmadığı söylendi. Bunu saygıyla karşıladık fakat kiralık giden bütün oyuncuların dönüp de sadece benim dönmemem biraf tuhaf oldu, garip geldi. Oradaki başkanlarımız, hocalarımız böyle uygun görmüş. Bize de kabul etmek düşer. İkimizin de yolu açık olsun.

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TRANSFER SÖZLERİ

transfer konusunda acele etmeyi düşünmüyorum. Yaklaşık son 2 sezondur bazı duyguları çok yoğun yaşıyorum. Yurtdışı transferi de olabilir. Hem içeride hem de dışarıda aklıma yatan kulüpler de var. Evli ve üç çocuklu olduğum için bunlar böyle bugünden yarına verilebilecek kararlar değil. Ailemle birlikte oturup karar vereceğim bir şey. Çocuklar var, okulları var. Kolay değil ama neden olmasın? Bazen değişiklikler iyi gelebilir.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Bir kulüpte oynayan yerli futbolcu mutlaka o takımı tutmak zorunda değil. Bunların ikisi de çok farklı şeyler. Ama o takım için her şeyini vermek zorunda. Bu duygusallıktan bizim ayrılmamız lazım artık. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelirse değerlendiririm, değerlendirmem o ayrı bir konu. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir takımda oynayıp da amigo gibi, holigan gibi tavırlar sergilemek gerçekten çok itici. Saha içinde aynı enerjiyi harcasalar daha güzel olur. Ben elimden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyorum. Ben hiçbir zaman holigan gibi oynamadım. Yapanlardan da nefret ediyorum. Kendi adıma gerçekçi olmam gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelirse olur mu olmaz mı soru işareti. Oturur konuşuruz. Ben Galatasaraylı kimliğimi hiçbir zaman saklamadım. Profesyonel olmak lazım. Herkesin duygularına da saygı duymak lazım. Çok örneği var. İnsanları salak yerine koymamak, kandırmamak gerekiyor. Her şey olabilir.

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Alpaslan Öztürk röportajının tamamını izlemek için tıklayınız