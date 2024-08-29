Galatasaray'da Ali Yüce'den 'sinek ikili olmam' istifası

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Aldığı karardan dönmeye niyetli olmayan Yüce’nin kendisini caydırmaya çalışanlara da "Galatasaray’ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam. Bu bildirinin zaman ve usül ile alakalı sorunlu olduğunu dile getirmiştim. Kimse kusura bakmasın ama hiçbir masada sinek ikili olamam" dediği öğrenildi.

BiR KARAR ALMAYI ZORUNLU KILDI

Ali Yüce yaptğı yazılı açıklamada da "Yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm. Kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçımıza saatler kala, resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı" diyerek istifa ettiğini duyurdu.