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Galatasaray'da Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek imzayı attı!

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#Galatasaray#Ali Yeşilyurt#Recep Yalın Dilek
Galatasarayda Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 14:35

Galatasaray, genç futbolcu Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

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Galatasaray, U19 takımında forma giyen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan Ali Yeşilyurt ile Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027/28 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

19 yaşında ve 1.92 boyunda olan Ali Yeşilyurt, stoper mevkisinde görev yapıyor. 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ise santrfor mevkisinde oynuyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt’un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

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#Galatasaray#Ali Yeşilyurt#Recep Yalın Dilek

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