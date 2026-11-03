Galatasaray'da Aleksey Batrakov tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov, mücadelenin ilk yarısına damgasını vurdu.

PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, aradığı golü 12. dakikada Batrakov ile buldu.

Sallai'nin ceza sahasının sağından kale önüne çevirdiği topu Stuttgart savunması uzaklaştıramadı.

Meşin yuvarlak ceza sahasında Batrakov'un önünde kaldı. Rus futbolcu, sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla topu 90'a göndererek takımını öne geçirdi.

DUBLE YAPTI

Batrakov, ilk golünün ardından 15. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkartarak ilk yarının skorunu belirledi.

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Davinson Sanchez'in savunma arkasına gönderdiği müthiş pasla hareketlenen genç futbolcu, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top, kaleci Bredlow'un bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

21 yaş 147 günlük Batrakov, bu gollerle Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan en genç oyuncu oldu.

Genç yıldız, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki kez fileleri havalandırarak bir başka rekora daha imza attı. Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı son 5 isabetli şutun 4'ünü golle sonuçlandırdı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Batrakov, Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı.

Batrakov'un golü 👇 https://t.co/yyR8yRO25R — Spor Arena (@sporarena) November 3, 2026