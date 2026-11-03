×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Aleksey Batrakov tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Aleksey Batrakov#UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasarayda Aleksey Batrakov tarihe geçti Şampiyonlar Liginde rekorları altüst etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 21:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ağlarını iki kez sarsmayı başararak son haftalardaki çıkışını sürdüren Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov kulüp tarihine adını yazdırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov, mücadelenin ilk yarısına damgasını vurdu.

PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, aradığı golü 12. dakikada Batrakov ile buldu.

Sallai'nin ceza sahasının sağından kale önüne çevirdiği topu Stuttgart savunması uzaklaştıramadı.

Meşin yuvarlak ceza sahasında Batrakov'un önünde kaldı. Rus futbolcu, sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla topu 90'a göndererek takımını öne geçirdi.

Galatasarayda Aleksey Batrakov tarihe geçti Şampiyonlar Liginde rekorları altüst etti

DUBLE YAPTI

Batrakov, ilk golünün ardından 15. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkartarak ilk yarının skorunu belirledi.

Haberin Devamı

Davinson Sanchez'in savunma arkasına gönderdiği müthiş pasla hareketlenen genç futbolcu, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top, kaleci Bredlow'un bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan kırmızı kart beklentisi Fırat Aydınustan flaş yorumGalatasaray'dan kırmızı kart beklentisi! Fırat Aydınus'tan flaş yorumHaberi görüntüle

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

21 yaş 147 günlük Batrakov, bu gollerle Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan en genç oyuncu oldu.

Genç yıldız, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki kez fileleri havalandırarak bir başka rekora daha imza attı. Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Galatasarayda Aleksey Batrakov tarihe geçti Şampiyonlar Liginde rekorları altüst etti

Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı son 5 isabetli şutun 4'ünü golle sonuçlandırdı. 

Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Batrakov, Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Aleksey Batrakov#UEFA Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!