Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası hakem isyanı! "Neden sürekli bize karşı hata yapılıyor"

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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 9 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarıda gördükleri kırmızı kartın maçı çok etkilediğini söyleyen Dries Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördük. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." dedi.

Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Milot Rachica, "Maçın başında golleri bulduk, iyi oynuyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi bırakmadık. Bazı hatalar yaptık ama bazı şeyler, kontrolünüz dışında. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğraşmış bulunuyoruz." diye konuştu.

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Hakem kararlarından dert yanan Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle... Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı. Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu." açıklamasını yaptı.