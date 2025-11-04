×
Galatasaray’da Ajax maçı öncesi Yunus Akgün’ün yerine oynayacak isim belli oldu! Singo müjdesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 09:24

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçında sakatlanan Yunus Akgün yerine kritik müsabakada oynayacak ismi buldu.  

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor karşısında sakatlanan Yunus Akgün’ün Ajax deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Okan Buruk, genç yıldızın yokluğunda planını yaptı.

SARA 10 NUMARAYA GEÇİYOR

Trabzon maçında sakatlanan Yunus’un, daha önce ameliyat olduğu sol dizinde ağrıları var ve bugün MR’ı çekilecek. Ajax ve Kocaeli deplasmanlarını kaçıracak olan genç yıldızın yerine Sara 10 numaraya geçiyor.

MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray’da kadro yine mecburi değişikliğe gidiyor. Trabzonspor maçında sakatlanan Yunus Akgün’ün bugün MR’ı çekilecek. Genç oyuncunun daha önce ameliyat geçirdiği sol dizinde ağrı hissettiği öğrenildi.

Ajax ve Kocaelispor deplasmanlarını kaçıracak olan Yunus’un yerine Sara 10 numaraya geçmeye hazırlanıyor.

İlkay’ın da yokluğunda orta sahanın merkezini Lemina ve Torreira ile güçlü tutmak isteyen Okan Buruk, bu ikilinin önünde Sara’yı kullanacak. Sane, Osimhen ve Barış’lı hücum hattı ise bozulmayacak.

SINGO FORMAYA YAKIN

Trabzon maçında cezalı olan Sanchez, 11’deki yerine geri dönerken, sağ bekte Sallai ile Singo arasında bir tercih yapılacak.

Yüksek ateş nedeniyle son maça kulübede başlayan Jakobs da Ajax karşısında ilk 11’de yer alacak. Uğurcan ve Abdülkerim’in yerleri ise garanti.

