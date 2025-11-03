Galatasaray'da Ajax maçı öncesi bir sakatlık şoku daha!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 67 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ün de maçtan sonra sakatlandığı ortaya çıkmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Devre arasında Yunus'un biraz ağrısı oldu. Sonrasında oyundan çıkarmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanmıştı.

AJAX VE KOCAELİSPOR MAÇLARINDA FORMA GİYEMEYECEK

Bugün MR'ı çekilecek olan yıldız oyuncunun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak olan Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Tedavisi tamamlanan Singo ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Yunus Akgün'ün Şampiyonlar Ligi dönüşünde oynanacak olan Kocaelispor maçında da forma giymesi zor görünüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasını toplamda 13 kez giyen Yunus Akgün, 4 kez gol sevinci yaşarken 2 kez de asist yaptı.