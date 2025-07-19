Galatasaray'da Ahmetcan Kaplan sesleri! Transfere Ajax'tan izin

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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözüne Hollanda devi Ajax'ın milli savunmacısı Ahmetcan Kaplan'ı gözüne kestirdi.
GÖRÜŞME HAFTA İÇİ
TRT Spor'un haberine göre; Sarı - kırmızılılar, Ahmetcan Kaplan'ın menajeriyle bu hafta içinde görüşme gerçekleştirecek.
AJAX'TAN ONAY ÇIKTI!
Voetbal International'da yer alan habere göre; Mechelen ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ajax Teknik Direktörü Heiitinga, milli futbolcu için ayrılık sinyali verdi.
Deneyimli hoca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı" dedi.
AJAX PERFORMANSI
Hollanda ekibinin 2022-23 sezonunun yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli stoper, iki sezonda 25 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmaların 17'sine ilk 11'de başlayan Kaplan, skor katkısı üretemedi.