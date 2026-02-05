×
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Ahmed Kutucu'dan açıklama geldi! 'Önemli bir sorunum yok'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 13:11

Ahmed Kutucu, İstanbulspor maçındaki çarpışma sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, 46. dakikada Ahmed Kutucu ile İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü. İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi.

Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti. İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

"İSA DOĞAN KARDEŞİME ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Ahmed Kutucu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam oynadığımız İstanbulspor maçında rakibin kalecisi İsa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allah'a şükür önemli bir sorunum yok.

Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum." 

