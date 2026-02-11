Galatasaray'da Ahmed Kutucu müjdesi

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılıların 22. haftada oynayacağı maç öncesi antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

AHMED MÜJDESİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbulspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ahmed Kutucu'nun da idmanda yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında, Galatasaray ile İstanbulspor RAMS Park’ta karşılaşmıştı. Bir pozisyon sonrası Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışarak sakatlık yaşamıştı.

