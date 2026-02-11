×
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Ahmed Kutucu müjdesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 19:46

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasına hazırlanırken, Ahmed Kutucu müjdesi paylaşıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılıların 22. haftada oynayacağı maç öncesi antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

AHMED MÜJDESİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbulspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ahmed Kutucu'nun da idmanda yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında, Galatasaray ile İstanbulspor RAMS Park’ta karşılaşmıştı. Bir pozisyon sonrası Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışarak sakatlık yaşamıştı.

