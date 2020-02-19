Galatasaray'da Adem’den ‘Büyük’ Radamel Falcao var

Galatasaray'da F.Bahçe derbisi öncesinde herkesin tartıştığı ve merak ettiği konu Adem Büyük mü oynayacak yoksa Radamel Falcao mu?

Falcao ile Andone’nin yaşadığı sakatlık sürecinde G.Saray’ın gol yükünü çeken ve 5’i son 4 lig maçında olmak üzere bu sezon 10 gol atan Adem Büyük’ün, derbide formayı hak ettiği görüşleri camiada yükselmeye başladı.

Malatya maçında Adem’i oynatıp Falcao’yu kulübeye oturtan Terim kararını verdi. Tecrübeli teknik adam Kadıköy’de ligde 3 maçtır oynayamayan Falcao’ya ilk 11’de görev verecek. Malatya maçında 81’de oyuna girip G.Saray’ın 3 pozisyona girmesinde pay sahibi olan Falcao performansla sınıfı geçti.





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